أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الدفاع الكوري الجنوبي هوانغ إن موو التقى اليوم الثلاثاء في سول، السفير الياباني ياسوماسا ناغاميني لبحث قضية كوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة أنه خلال المحادثات التي استمرت 30 دقيقة مع السفير ناغاميني، تبادل الجانبان وجهات النظر حول التهديدات النووية والصاروخية للدولة الشيوعية، حسبما ذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

واتفق الجانبان على أهمية الشراكات الثنائية والثلاثية التى تشمل أيضا الولايات المتحدة من أجل الاستجابة الفعالة لتلك التهديدات، وفقا لما ذكرته الوزارة.

كما أشارا إلى أن سول واليابان تتبادلان المعلومات الخاصة بالاستخبارات العسكرية دون أي عقبات منذ توقيعهما اتفاقا ذو صلة بهذا الخصوص في العام الماضى. واتفق الجانبان على مواصلة تبادل المعلومات حول الاستفزازات التي يقوم بها الشمال.

ويأتي اجتماعهما قبل يوم واحد من انعقاد الدورة التاسعة للمحادثات الثلاثية للدفاع في طوكيو، حيث تخطط القوى الإقليمية الثلاث التركيز خلال الاجتماع على مستوى نواب وزراء الدفاع، على سبل ردع بيونج يانج ومنعها من إجراء تجربة نووية ومواصلة تطوير برنامجها الصاروخي.