بحث محافظ المنيا عصام البديوي، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء جمعية مستثمري المنطقة الصناعية سبل الارتقاء والنهوض بالمنطقة الصناعية، حتى يتم استكمال كافة مراحلها لتكون نموذجاً حيا يحتذي به بين المناطق الصناعية بمحافظات مصر، لافتا إلى استمرار المحافظة مع كافة الأجهزة التنفيذية المختصة حتى تصبح المنطقة جاذبة لمزيد من الاستثمارات من أجل إقامة صناعات جديدة وفتح أفاق جديدة من فرص العمل أمام شباب المحافظة.

وقال المحافظ - خلال الاجتماع - إن الحكومة حريصة على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة.

واستمع المحافظ لمطالب المستثمرين والتي تمثلت في توفير مياه شرب نقية واستكمال تمهيد الطرق بين مصانع المنطقة وعقد لقاءات دورية مع أعضاء الجمعية وزيارة عدد من المصانع بالمنطقة.