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مجدي عبد الغني يكشف حالات إلغاء عقوبة الزمالك
مجدي عبد الغني

مجدي عبد الغني يكشف حالات إلغاء عقوبة الزمالك

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:50 م

كشف مجدي عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عن إمكانية إلغاء العقوبة التي وقعتها لجنة المسابقات اليوم على نادي الزمالك بسبب عدم خوضه مباراة مصر المقاصة أول أمس الأحد.
وكانت لجنة المسابقات اعتبرت الزمالك مهزوما أمام المقاصة بهدفين دون رد وغرمته 200 ألف جنيه لعد عدم خوض المباراة وفقا للائحة المسابقات.
وقال عبد الغني إن من حق الزمالك أن يتظلم ضد قرار لجنة المسابقات أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة والتي من الممكن أن تلغى العقوبة أو تخففها، كما أن “الزمالك من حقه التصعيد إلى فيفا إذا رأى أن لجنة التظلمات أيضا لم تعطه حقه”.
وأضاف عبد الغنى في تصريحات لقناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن “موقف العقوبات سيتغير إذا ما رفض الزمالك خوض مباراته غدا”، مؤكدا أنه “يجب على الجميع أن يتكاتف من أجل عبور المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد، للحفاظ على المسابقة واستمرارها”.

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