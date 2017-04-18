شوبير في طريقه لعداوة جديدة مع مرتضى منصور.. تعرف على السببالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:43 م
شن الإعلامي أحمد شوبير هجومًا حادًا على المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعدما صرح رئيس النادي بأنه لا يجرؤ أحد في الجبلاية أن يخصم نقطة من نادي الزمالك.
وقال شوبير خلال برنامجه “مسا مصر” والذي يذاع عبر أثير “راديو مصر”: “طالما هناك لوائح وقوانين ولا بد أن تحترم، ولا يجوز لرئيس النادي أن يقول ذلك ولا يسمح أحد بهذا الكلام”.
وأضاف “تلجأ إلى القانون لحفظ حقوقك هذا أمر طبيعي جدا، ولا بد أن يحدث ذلك وعلى جماهير الزمالك أن تحاسب المجلس عليه في حالة التخلي عن حقوقه”.
وأكمل “رغم كل أخطاء اتحاد الكرة المتتالية إلا أن هذا من القرار العادي طبقا للائحة”، مشيرا إلى أن مشكلة اتحاد الكرة الحقيقة أنه لا يطبق اللوائح وكل شخص يدير الاتحاد بمزاجه.
وتابع: حذرت هاني أبو ريدة من هذا الأمر بعدم تحويل اتحاد الكرة إلى جذر منعزلة، موضحا أنه لديه فرصة العمر لكي يبدأ من جديد بعد هذا القرار لتنقية اللوائح ويعمل بيد واحدة.
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