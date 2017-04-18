قرر محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إعداد قاعدة بيانات كاملة عن كافة المنشآت والأنشطة الخاصة بجميع مراكز ومدن المحافظة والتأكد من توافر اشتراطات الآمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بها وغلق المنشآت التى يثبت مخالفتها وعدم السماح بإعادة تشغيلها إلا بعد تقنين أوضاعها .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده ، اليوم الثلاثاء ، بحضور مستشار المحافظ للمشروعات فخرى السيد ومديري الإدارات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء .

وكلف المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة خالد المصرى بضرورة توضيح اسم المنشأة التجارية أو الصناعية والنشاط الذى تمارسه للتأكد من ترخيصها من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لشروط التشغيل .

واكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن على ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية فى المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتل خرسانية يصعب التعامل معها ، كما شدد عليهم بضرورة تكثيف أعمال النظافة وتقسيم العمل على 3 ورديات على مدار اليوم لرفع القمامة أولا بأول وإعادة المظهر الحضاري والجمالى للمحافظة ، مؤكدا على ضرورة إزالة جميع الإشغالات الموجودة بالشوارع والميادين والتى تعوق الحركة المرورية .

على صعيد أخر - قرر المحافظ شغل الوظائف الشاغرة بالمديريات الخدية بالمراكز والمدن والأحياء خلال المسابقات العلانية لاختيار افضل العناصر والأكفأ للارتقاء بمنظومة العمل ورفع مستوى الأداء .

وشدد المحافظ على ضرورة إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف لتقيم أداء كل متقدم فى كافة المجالات ، مطالبا رؤساء المراكز والمدن بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وعدم التفريط فى شبر واحد منها وإعداد قاعدة بيانات بها موضح فيها إتاحة كل قطعة والجهة التابعة لها لبحث إمكانية استغلالها فى إقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين .