وزعت مديرية أوقاف الإسكندرية كميات كبيرة من السكر بالمناطق الأشد فقرا والأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في إطار مواصلة تبنى الدور المجتمعي والتكافلي في المجتمع.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف الشيخ محمد العجمي، مديري الإدارات الفرعية بعدالة التوزيع على الأسر الأكثر احتياجا، وذلك للمساهمة في التخفيف عن كاهل محدودي الدخل.

وقام مديري الإدارات الفرعية بتوزيع كميات السكر بمناطق المعمورة البلد وأبي قير والطابية وعزبة اسكوت وعزبة محسن والظاهرية وغيط العنب والزوايدة وقرى بنجر السكر وزاوية عبد القادر والورديان واللبان وكوم الدكة وعزبة سكينة، وغيرها من المناطق المختلفة بشرق وغرب المدينة.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لتعليمات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وتبني قضايا المجتمع.