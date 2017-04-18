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إيقاف مدافع شالكه مباراتين في الدوري الألماني
ثيلو كيربر - شالكه

إيقاف مدافع شالكه مباراتين في الدوري الألماني

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:30 م
وكالات

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إيقاف ثيلو كيرير المدافع الشاب لنادي شالكه، مباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء.

وتعرض كيرير 20/ عاما/ للطرد في الدقيقة 81 من المباراة التي خسرها شالكه أمام دارمشتاد 1 /2 أمس الأول الأحد، بسبب مخالفة ضد سفين شيبلوك.

ويفتقد شالكه جهود كيرير أمام لايبزيج وباير ليفركوزن، علما بأن اللاعب سيغيب عن المواجهة أمام أياكس أمستردام الهولندي في إياب دور الثمانية للدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل بسبب الإيقاف أيضا.

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