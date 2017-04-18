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وزير الاثار يفتتح تمثال رمسيس بعد ترميمه بمتحف الاقصر
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وزير الاثار يفتتح تمثال رمسيس بعد ترميمه بمتحف الاقصر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 08:19 م
كتبت: بسمة علي

ازيح الستار منذ قليل ، اليوم الثلاثاء ، عن تمثال رمسيس الثاني وذلك بعد ترميمه وتطويره بمعبد الاقصر ، وذلك بحضور كلا من وزير الاثار الدكتور خالد عناني و محمد بدر محافظ الاقصر وعددا من المسئولين .

وجاء الافتتاح من ضمن جولة العناني والتي اقيمها منذ صباح اليوم والتي شملت افتتاح معرض الصور بالكرنك الاعلان عن مقبرة كامب ١٥٧ لاسرة ١٨ في العصر الحديث _ زيارة متحف الاقصر .

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