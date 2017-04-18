يلتقي وزير الخارجية، سامح شكري، نظيره الإثيوبي، وركنو جيبيهو، في الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء، في قصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات بين الوزيرين حول العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصة قضية سد النهضة