 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 09:13 مساءً
روابط سريعة
شكري يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي في القاهرة غدًا
سامح شكري‎

شكري يلتقي وزير الخارجية الإثيوبي في القاهرة غدًا

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:51 م
متابعات

يلتقي وزير الخارجية، سامح شكري، نظيره الإثيوبي، وركنو جيبيهو، في الحادية عشرة والنصف صباح الأربعاء، في قصر التحرير، ويعقب اللقاء مؤتمر صحفي.

ومن المقرر أن تتركز المباحثات بين الوزيرين حول العلاقات المصرية الإثيوبية، خاصة قضية سد النهضة

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3