حرحور يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام والدور الثانيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:31 م
اعتمد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية التي حددتها مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني بالمحافظة.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندسة ليلى إسماعيل مرتجى- في تصريح- إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام تبدأ اعتبارا من يوم 30 أبريل الشهر الجاري بالنسبة لصفوف النقل بالثانوي العام والفني (زراعي – صناعي – تجاري) والنقل الإعدادي العام والصف الثالث الإعدادي المهني والصفين الثاني والثالث الابتدائي، وجميع سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي تربية خاصة (بصري وسمعي).
وأضافت أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تجري اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل، بينما تجري امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الثاني والثالث الإعدادي (أمل) للتربية الخاصة اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل، كما تجري امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام وصفوف النقل الإعدادي المهني اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.
ومن جهة أخرى، تجري امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 8 يوليو القادم بالنسبة للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام، وجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي تربية خاصة (بصري وسمعي) والنقل الإعدادي العام والصف الثالث بالإعدادي المهني وجميع صفوف النقل بالثانوي العام والفني.
وأوضحت ليلى إسماعيل مرتجى أن امتحانات الدور الثاني تبدأ اعتبارا من يوم 10 يوليو القادم بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتجري امتحانات الدور الثاني بالنسبة للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي العام والنقل الإعدادي المهني والصفين الثاني والثالث الإعدادي (أمل) تربية خاصة اعتبارا من يوم 15 يوليو القادم.
وأضافت أن الامتحانات العملية بالنسبة لجميع سنوات النقل بجميع مراحل التعليم العام والفني تعقد في المدارس قبل مواعيد الامتحانات التحريرية، وبشرط عدم إجراء أية امتحانات خلال أيام 25 و29 أبريل الجارى وأول مايو القادم .
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها كوم من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
البنك الدولي: 5 مليارات دولار زيادة متوقعة في الاستثمار المباشر في مصر
كشف البنك الدولي عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافي اقتصادي في بلدان شمال إفريقيا مثل مصر التي تنفذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط ...Tue, 18 Apr 2017 07:55:27 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة»
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي ...Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT