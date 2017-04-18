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حرحور يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام والدور الثاني
اللواء عبد الفتاح حرحور

حرحور يعتمد مواعيد امتحانات نهاية العام والدور الثاني

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:31 م
خاص - محيط

اعتمد محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، اليوم الثلاثاء، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام لسنوات النقل والشهادات العامة المحلية التي حددتها مديرية التربية والتعليم، بالإضافة إلى مواعيد امتحانات الدور الثاني بالمحافظة.
وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة المهندسة ليلى إسماعيل مرتجى- في تصريح- إن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام تبدأ اعتبارا من يوم 30 أبريل الشهر الجاري بالنسبة لصفوف النقل بالثانوي العام والفني (زراعي – صناعي – تجاري) والنقل الإعدادي العام والصف الثالث الإعدادي المهني والصفين الثاني والثالث الابتدائي، وجميع سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي تربية خاصة (بصري وسمعي).
وأضافت أن امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي تجري اعتبارا من يوم 3 مايو المقبل، بينما تجري امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفين الثاني والثالث الإعدادي (أمل) للتربية الخاصة اعتبارا من يوم 7 مايو المقبل، كما تجري امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام وصفوف النقل الإعدادي المهني اعتبارا من يوم 8 مايو المقبل.
ومن جهة أخرى، تجري امتحانات الدور الثاني اعتبارا من 8 يوليو القادم بالنسبة للصفين الثاني والثالث الابتدائي العام، وجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي تربية خاصة (بصري وسمعي) والنقل الإعدادي العام والصف الثالث بالإعدادي المهني وجميع صفوف النقل بالثانوي العام والفني.
وأوضحت ليلى إسماعيل مرتجى أن امتحانات الدور الثاني تبدأ اعتبارا من يوم 10 يوليو القادم بالنسبة للصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتجري امتحانات الدور الثاني بالنسبة للصفين السادس الابتدائي والثالث الإعدادي العام والنقل الإعدادي المهني والصفين الثاني والثالث الإعدادي (أمل) تربية خاصة اعتبارا من يوم 15 يوليو القادم.
وأضافت أن الامتحانات العملية بالنسبة لجميع سنوات النقل بجميع مراحل التعليم العام والفني تعقد في المدارس قبل مواعيد الامتحانات التحريرية، وبشرط عدم إجراء أية امتحانات خلال أيام 25 و29 أبريل الجارى وأول مايو القادم .

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