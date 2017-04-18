الصندوق السعودي للتنمية يؤكد حرصه على الإسهام في مشروعات التنمية بالسودانالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:16 م
أكد ممثل الصندوق السعودي للتنمية - برنامج الصادرات - عبد المحسن الخيال، حرص الصندوق على استمرار إسهامه في كل مشروعات التنمية في السودان، موضحا أن هذا التعاون بين الصندوق والخرطوم بدأ منذ عام 2004 في سد مروي، واستمر في مشروعات تحسين وتأهيل شبكات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد، واعدا بمزيد من المشاريع مستقبلا.
جاء ذلك خلال لقاء ممثل الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، بنائب المدير العام لوحدة تنفيذ السدود مدير الإدارة العامة للمشروعات بالسودان، المهندس مصعب مختار، لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات، والاستعداد لتمويل الجديد منها، خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أشاد مختار، بالعون الكبير الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية، في السودان داعياً إلى المزيد من التكامل بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والنهضة التنموية، مشيداً بصفة خاصة بإسهام الصندوق فى مشروع سد مروي، والذي أحدث نقلة نوعية فى زيادة التوليد الكهربائي والمشاريع المصاحبة له في مدن التوطين، والتي حققت الاستقرار للمتأثرين، مما انعكس إيجابا على المردود الاقتصادى للبلاد.
وقال مختار، إن الصندوق السعودي للتنمية، أسهم في تمويل هذه المشاريع بمبلغ 100 مليون دولار، إضافة إلى مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، مؤكداً أن هذا التعاون المثمر سيستمر في بقية المشاريع التنموية مستقبلا لخدمة البلدين الشقيقين.
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