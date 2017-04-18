محافظ القاهرة: المتابعة الكترونيا لمنظومة النظافة ساهم في تحسين العاصمةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:18 م
استعرض المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، منظومة إدارة النظافة بالقاهرة، والخطوات التي تتبعها المحافظة لتحسين إدارة الشركات وهيئة النظافة كل في نطاقه، مع عرض كامل لمشروع برنامج المحافظة للمتابعة الميدانية إلكترونيا، والذي يهدف إلى تقسيم أحياء القاهرة، البالغ عددها 38 حيا إلى مربعات يختلف عددها طبقاً لمساحة الحي ليصل عددها إلى 177 مربعا.
وقال المحافظ أنه تم تحديد مسئول ( متابع ) لكل مربع من المربعات، يتم تقييم أدائه من خلال متابعته المستمرة لرفع كافة المخلفات، وتنفيذ عناصر التقييم السبعة المسئول عنها، وهي إزالة المخلفات، وكنس الشوارع، ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء، ورفع الإشغالات، ورصف وترميم الشوارع، ومتابعة حالة الإنارة العامة، ورفع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع، مع تقييم أدائه أسبوعيا من قدرته على تلافي الملاحظات أولاً بأول، والتي تنقل إليه إلكترونياً بواسطة أجهزة (التابلت) الموزعة على عدد عشرة من رجال المكتب الفني للمحافظة، يقوموا خلالها بتصوير المخالفة ونقلها على الفور لرئيس الحي والمتابع المسئول عن المربع، ويتم تقدير الحافز المقرر له شهريا، بناء على نسبة إنجازه، وفي حالة حصوله على أقل من 50% لا يتم صرف أي حافز له مع إنذاره بالاستبعاد في حالة عدم التقدم.
وأشار المحافظ إلى أن البرنامج في شهره الثالث، تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، بوضع نظم تقييم عادل بين المربعات، مع تقييم نظافة الحي بأكمله، وخلق روح تنافسية بين العاملين به، للوصول إلى الوضع الأمثل والوصول بمنظومة النظافة إلى المستوى اللائق بما يتناسب مع حجم العاصمة ومكانتها ورضاء المواطن عنها.
وأشاد وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف بالمشروع، مطالبا بزيادة أعداد أجهزة التابلت والعاملين عليها، لإنجاز أكبر قدر من المتابعة في أقل وقت، مشيراً إلى أهمية المتابعة الدقيقة لإنجاز الأعمال، وأنه لا يوجد أعذار في عدم النظافة بالأحياء سواء الأحياء الراقية أو الشعبية، ولابد من زيادة الوعي لدى المواطنين، بأهمية مشاركتهم للجهود المبذولة من قبل الأحياء وهيئة النظافة والشركات المنوط بها أعمال النظافة للحفاظ على ما يتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع.
وأكد الشريف على دعمه الكامل لمشروع المحافظة، بإنشاء أكشاك لشراء المخلفات الصلبة، والتي تساهم في عدم إلقاء المخلفات الصلبة ذات القيمة بالشوارع، مما يحقق القضاء على ظاهرة النباشين والفرازين بالشوارع والحفاظ على نظافة الشوارع.
شهد اللقاء اللواء أحمد عبد المنعم أمين عام الإدارة المحلية، واللواء حمدي الجزار مستشار وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام للمحافظة.
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