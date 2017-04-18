السيسي يوجه بمواصلة جهود الارتقاء بالنقل والمواصلاتالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:32 م
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة جهود الارتقاء بمنظومة النقل والمواصلات، مؤكداً أهمية إنجاز المشروعات الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري والنهوض بقطاع النقل في أسرع وقت وتفعيل إجراءات الأمن والسلامة بما يؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا المجال.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.
وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والكباري، والتأكد من تنفيذها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن تحقيق تحسن ملموس في خدمة النقل والمواصلات للمواطنين، حيث تطرق وزير النقل إلى تطورات العمل في مشروعات الكباري الجديدة الجاري تنفيذها بمختلف المحافظات، ومنها البحيرة والقليوبية والشرقية وبني سويف وسوهاج، فضلاً عن الموقف التنفيذي لعدد من محاور الطرق الجديدة على مستوى الجمهورية.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع أيضاً الجهود المبذولة للارتقاء بمستوي خدمة مرفق السكك الحديدية، مشيراً إلى قيام الوزارة في الوقت الحالي بعدد من الخطوات لتحسين الخدمة تشمل تطوير عربات الركاب والارتقاء بمستوى النظافة والإضاءة داخل القطارات والمحطات، وصيانة أسطول جرارات الركاب والبضائع وإحلاله، فضلاً عن زيادة منافذ حجز التذاكر وإطلاق خدمة الحجز الإلكتروني عبر الانترنت، مؤكداً أن هذه الخطوات تتم وفقاً لجدول زمني مُحدد بحيث يشعر المواطن بالتحسن في أقرب وقت.
وعرض الدكتور هشام عرفات خلال الاجتماع كذلك التصور المقترح لربط العاصمة الإدارية الجديدة بالشبكة القومية للسكك الحديدية. كما استعرض خطط تطوير ترام الإسكندرية، مشيراً إلى ما ستشمله من مضاعفة القدرة الاستيعابية للترام، وتقليص مدة الرحلة إلى النصف، وتحسين الخدمة للركاب من خلال تحديث المحطات وتجديد عربات الترام، منوهاً إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على الطابع التاريخي لترام الإسكندرية الذي يُعد من أقدم الخطوط في أفريقيا.
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