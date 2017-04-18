قال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس وزير المالية، ورئيس وحدة العدالة الاجتماعية، إن مصر تعيش في وضع اقتصادي صعب، لافتا إلى أن مصر اتخدت إجراءات صعبة، مضيفا أن هذه الإجراءات حققت بوادر أمل مثل حل مشكلة الكهرباء، واكتشاف حقول غاز مما قلل استيراد الغاز.

أضاف معيط خلال ندوة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الموازنة العامة للدولة 2017 بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة اليوم الثلاثاء، أن مصر قللت حجم الاستيراد، وأن البنك المركزي المصري أعلن أن الاحتياط النقد الدولي زاد من 15.3 مليار دولار إلى 28 مليار دولار.

أكد معيط، أن إحدى مؤسسات الاقتصادية وضعت مصر ضمن 11 دولة ستقود العالم مشيرا إلى أن مصر مازالت تعاني من عجز في الموازنة العامة والدين العام بالإضافة إلى ضعف نصيب الفرد من الاستثمار بالإضافة إلى ضعف مستوى التنافسية.

وأشار معيط إلى أن المجتمع يحتاج إلى ضخ مالي في الصحة والتعليم، وأن المالية تعمل على رفع النمو الاقتصادي لخلق فرص لعمل، وتقليل نسبة البطالة، ورفع إنتاجية الفرد.

أكد معيط أن مصر تحتاج إلى ضبط المالي لدين العام والعجز الكلي والأولي بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق العدالة الضريبية، مضيفا أن مصر بدأت في تطبيق برامج الحماية الاجتماعية لطبقات المحدودة الدخل والفئات المتوسطة.

أضاف معيط، أن مصر تعمل حاليا على دعم مجال الزراعة والصناعة ودفع مستوى الصادرات، مشيرا إلى أن معظم موازنة الصحة تذهب إلى الأجور، ولا تذهب إلى المواطن “90 % من موازنة مديريات الصحة تذهب إلى الأجور ولا تذهب إلى المواطن”.