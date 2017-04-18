القاهرة .. تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لأمراض القلب، وذلك بحضور ومشاركة كبار علماء القلب في العالم، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بفندق (ماريوت) الزمالك، تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، حيث يتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصر وعدد من الدول لتدريب شباب الأطباء.

القاهرة .. تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي السابع عشر (الأبعاد القانونية للهجرة غير الشرعية وآثارها على التنمية) تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، وبالتعاون مع جامعة المنصورة، وذلك في مقر المنظمة في 2 شارع الحجاز مصر الجديدة أول المير لاند، بجوار مستشفى القاهرة التخصصي، الافتتاح الساعة التاسعة صباحا.

القاهرة / باريس .. يشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، في فعاليات الدورة الـ 201 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بمقر المنظمة بباريس.

القاهرة .. يعقد غدا الأربعاء مؤتمرا تحت عنوان “دور مجلس الدولة فى حماية الحقوق والحريات خلال الفترة الانتقالية”، بمشاركة رئيس المجلس وعدد من شيوخ قضاته؛ يحضر المؤتمر الذي ينظمه مجلس الدولة بالتعاون مع وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، كلا من المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، ونائبه الأول المستشار يحيى دكروري، حيث ستستمر جلسات المؤتمر على مدار اليوم من الساعة 10 صباحًا وحتى 10 مساء.

القاهرة .. تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعها الأول، بمقر المجلس الأعلى للصحافة، للإعلان عن تشكيل هيئة المكتب الذي يضم لرئيس والوكيلين والأمين العام.

القاهرة .. تنظم جامعة الدول العربية احتفالية كبيرة في تمام الساعة العاشرة صباحا، يكرم خلالها أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، وذلك فى ضوء الجهود الكبيرة والمتميزة التي بذلها على مدار العقود الماضية فى دفع عجلة التنمية بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مملكة البحرين.

القاهرة .. يغادر وفد وزارة المالية؛ لحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، السنوية، مع دول الأعضاء، حيث سيتوجه وزير المالية، عمرو الجارحي، ونوابه إلى واشنطن؛ استعدادًا لاجتماعات الصندوق التي بعد غدا الخميس.

القاهرة.. تعقد منظمة المرأة العربية بالتعاون مع مندوبية ليبيا لدى جامعة الدول العربية، صالونا ثقافيا تحت عنوان “المرأة الليبية... تبني دولة وتحي أمة ” وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا، وذلك بحضور السفير صالح الشماخي مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية، والسفيرة مرفت تلاوي المدير العام لمنظمة المرأة العربية وكوكبة من المثقفين والباحثين اليمنيين والعرب، فضلا عن دبلوماسيين وإعلاميين من مصر والعالم العربي مقيمين بالقاهرة.

القاهرة .. تنظم سفارة الهند بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر السفارة الهندية بالقاهرة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ترتيبات وتفاصيل زيارة منتخب الهند للناشئين لمصر، والذي تجمعه مباراة ودية مع فريق الكرة بالنادي الأهلي مواليد 2002 يوم 22 أبريل على ملاعب فرع النادي بمدينة نصر ؛ يحضر المؤتمر سالجاي باتاتشارا السفير الهندي بالقاهرة والمهندس سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي.

القاهرة .. تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان ساقية الصاوي للأفلام القصيرة وتبدأ فعاليات المهرجان بقاعة الحكمة في الساقية بالزمالك في تمام الساعة السادسة مساء.

القاهرة .. يتم افتتاح المعرض (ديارنا) بقاعة الصندوق الاجتماعي للتنمية بأرض المعارض بمدينة نصر وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي ومن المقرر أن يستمر المعرض خلال الفترة من 19 - 30 أبريل الجاري، والذي يقام تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

المنيا.. ينظم مركز إعلام المنيا بالتعاون مع مديرية الثقافة غدا الأربعاء ندوة بعنوان ” أمراض الصيف بين الوقاية والعلاج “وذلك بقاعة قصر ثقافة المنيا.

طنطا .. يقام سرادق العزاء في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار جرجس، وأسفر عن سقوط ضحايا أبرياء باستاد طنطا الرياضي في تمام الساعة الخامسة مساء، ويحضر العزاء اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والانبا بولا اسقف طنطا.

شبين الكوم.. ينظم قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وجراحة زراعة الكبد وقسم التخدير والعناية المركزة بمعهد الكبد القومي بالمنوفية، المؤتمر الدولي الخامس لجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وزراعة الكبد في الفترة بين 19 – 21 أبريل بعنوان “الحديث في جراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وجراحة زراعة الكبد والعناية التخديرية قبل وبعد الجراحة تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة الدكتور هشام عبد الدايم القائم بأعمال عميد معهد الكبد القومي بالمنوفية.

القاهرة .. تنظم الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ندوة تثقيفية للعاملين بالوزارة غدا الأربعاء بعنوان “الأمن مسئولية الجميع”، وذلك في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي الأمني بين العاملين بها؛ الندوة تهدف إلى توضيح مفهوم الأمن للعاملين بديوان عام الوزارة، وتحقيق الأمن والاستقرار في العمل من خلال المشاركة الفعالة لجميع العاملين بالوزارة في المنظومة الأمنية.

القاهرة .. تنظم كلية الآداب في جامعة عين شمس، ندوة بعنوان ” سيناء.. البوابة الشرقية لمصر في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة”، غدا الأربعاء الساعة 10 صباحًا، يحاضر فيها الدكتور محمد عبد المقصود مدير مشروع بانوراما التاريخ العسكري المصري ؛ تقام الندوة تحت رعاية أ.د سوزان القليني عميدة الكلية، أ.د طارق منصور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنسيق د. عبد الحميد مسعود مدير شعبة التسجيل والتوثيق والمتاحف.

القاهرة .. يستقبل المسرح القومي، حفل تكريم الكاتب لينين الرملي، المقام تحت رعاية المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، في تمام السابعة مساءً ؛ يتضمن الحفل تكريم “الرملي” بإعطائه شهادة تقدير ودرع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، بالإضافة إلى فقرة غنائية لفرقة المركز، وعرض فيلم تسجيلي عن مسيرة “الرملي” .

القاهرة .. ينظم جاليري بيكاسو فى الزمالك، معرضا للفنان مصطفى الرزاز، تحت عنوان “الذاكرة الزجزاجية”، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة ... يستقبل مسرح النهر بساقية الصاوي حفلا للملحن أسامة الهادي، و ذلك في تمام الساعة الخامسة مساء بالزمالك .

القاهرة .. يستقبل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل مزيج من الموسيقى العالمية وذلك ضمن فاعليات ” مهرجان الهند على ضفاف النيل” وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء .

القاهرة .. يقام حفل ريسيتال فيولا وبيانو - محمد أبو عرب و ذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة الثامنة مساء .

الإسكندرية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( طنطا و المصري ) ضمن مباريات الأسبوع الرابع و العشرون من الدوري الممتاز و تقام المباراة على استاد حرس الحدود بالإسكندرية فى تمام الساعة الثالثة عصرا .

الإسماعيلية .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي (الإسماعيلي و سموحة) ضمن مباريات الأسبوع الرابع و العشرون من الدوري الممتاز، و تقام المباراة على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء و النصف.

القاهرة .. تقام مباراة كرة القدم بين فريقي ( الزمالك و طلائع الجيش ) ضمن المباريات المؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الثامنة مساء.