دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمهوريين في الدائرة السادسة الانتخابية التابعة لمدينة أتلانتا بولاية جورجيا للتصويت لأحد مرشحي حزبه.

وتتواصل عمليات الاقتراع التي بدأت صباح اليوم الثلاثاء، انتخابات خاصة في الدائرة السادسة لاختيار عضو جديد يمثل الولاية في مجلس النواب. وانتقد ترامب، طبقا لقناة “الحرة” الأمريكية مساء اليوم، سياسات المرشح الديمقراطي في هذه الدائرة جون أوزوف. ​

وتجري هذه الانتخابات لاختيار مرشح عوضا عن النائب السابق توم برايس الذي تولى منصب وزير الصحة في إدارة الرئيس ترامب.

وانتخبت هذه المنطقة جمهوريين لمجلس النواب منذ أواخر السبعينيات، لكن هذا لم يمنع الديمقراطي أوزوف من الترشح للانتخابات ومنافسة 17 مرشحا جمهوريا.

جدير بالذكر أن للولاية الجنوبية 14 مقعدا في مجلس النواب الذي يتكون من 435 مقعدا.