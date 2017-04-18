"سامح شكري" يستقبل مستشار رئيس الوزراء اليابانيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:11 م
استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني للشئون الاقتصادية كاتسويوكي كاواي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري رحب بالضيف الياباني، مؤكدا على رغبة مصر في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الأولوية للجانبين، ومثمنا التعاون الإيجابي بين الجانبين منذ الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في فبراير 2016.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري عبر عن تقدير مصر للتعاون الثنائي مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل، مشددا على رغبة مصر في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات اليابانية إلى مصر، بالإضافة إلى استعادة معدلات التدفق السياحي الياباني خاصة في ضوء الدعم الياباني لإنشاء المتحف المصري الكبير، وبما يعكس العلاقات السياسية والتاريخية القوية بين البلدين. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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