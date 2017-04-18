افتتح الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور ياسر سليمان رئيس الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي.

وقال وزير الصحة والسكان ، إن هيئة التدريب الإلزامى تمثل حلما للمصريين في مجال الصحة ومجال التعليم الطبي ..مضيفا أنه لأول مرة في مصر يكون هناك هيئة للتدريب الطبي مصرية تشمل جميع القطاعات المعنية بالطب في مصر قائلا ” للأسف نحن في مصر متأخرين في هذا المجال ويسبقنا جميع دول العالم ، مسترشدا بأن الدول العربية بها هيئات لتدريب الأطباء كالسعودية التي بها هيئة لتدريب الأطباء منذ 2007 فضلا عن البحرين والإمارات والكويت.

وأكد وزير الصحة والسكان انه لا يمكن أن تكون لمصر الريادة في المجال الطبي إلا بالريادة في التدريب والتعليم الطبي المستمر ، مشيرا إلى أن فكرة إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء ترجع الى الدكتور رشاد برسوم عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء ، منوها بانه تم عرض الفكرة على مجلس الوزراء في عام 2008 وتم رفضها نظرا لعدم وجود اعتماد مالي بالموازنة العامة للدولة .

وأضاف وزير الصحة والسكان انه تم عرض الفكرة مرة أخرى عندما تولى حقيبة وزارة الصحة ، على مجلس الوزراء في فبراير 2016 إلا أنه تمت الموافقة عليها وإصدار قرار مجلس الوزراء بانشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى رقم 210 لسنة 2016 .

كما تم التصديق على أعضاء الهيئة بقرار رقم 810 لسنة 2017 ويتمثل أعضاء الهيئة في 7 من عمداء كليات الطب بالجامعات المصرية و3 أعضاء من المسئولين عن التعليم الطبي بالقوات المسلحة و3 من الممثلين بوزارة الصحة والسكان وعضو من مستشفيات الشرطة ، ونقيب أطباء مصر ورئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس العلى للجامعات ، ليجتمع بذلك جميع الهيئات المعنية بتدريب الأطباء في مصر.

واكد وزير الصحة والسكان على أنه سوف يلقى على مجلس الأدارة الحالي عاتق التعليم الطبي في مصر،لافتا إلى أن الدراسات العليا بالجامعات المصرية ستظل قائمة .

وأضاف وزير الصحة والسكان انه يتخرج من الجامعات المصرية حوالى 8 آلاف طبيب سنويا يتقدم منهم 2000 طبيب للحصول على الدراسات العليا بالجماعات من “شهادات الماجستير والدكتوراه ” وألفين آخرين يتم استيعابهم بالزمالة المصرية ، لافتا إلى انه يتبقى 4 آلاف طبيب خارج نظاق التدريب وليس لهم مكان في التعليم الطبي وهيئة التدريب ستتولى تدريب هؤلاء الأطباء وسد الفجوة التعليمية بمنظومة التدريب الطبي في مصر.

وتابع وزير الصحة والسكان إن هيئة التدريب ستضع اللبنة الأولى للتطوير الحقيقى للتعليم الطبي في مصر كما ان التدريب العملى سيأخذ شكل جديد.. مؤكدا ان مصر فى حاجه شديدة للطبيب الآمن ” لديه التدريب الطبى العملى والمعلومات الطبية ” ، مؤكدا على أنه حرص على عدم تمثيل وزير الصحة بهذه الهيئة لكى تكون مستقلة ولديها ميزانية مستقلة أيضا.