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وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ
شريف فتحى وزير الطيران المدنى يلتقي وزير النقل الروسى مكسيم سوكولوف‎

وزير الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:55 م

أجرى  وزير الطيران المدني شريف فتحي جولة تفقدية لمطار شرم الشيخ الدولي؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمسافرين وحركة السفر والعودة بعد أجازة عيد القيامة وأعياد الربيع.

وذكرت وزارة الطيران -في بيان اليوم الثلاثاء - أنه رافق الوزير في جولته الطيار محمد سلام رئيس الشركة المصرية للمطارات، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ، مشيرة إلى أن الجولة تضمنت متابعة الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار والاطلاع على الكاميرات الرادارية التي تم تركيبها مؤخرا على الأسوار الخارجية للمطار

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