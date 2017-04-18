صندوق النقد:الإصلاحات الشاملة في مصر تساهم في رفع النمو إلى 4.5% في 2018الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:51 م
توقع صندوق النقد الدولي ، اليوم الثلاثاء، أن تساهم الإصلاحات الشاملة التي قامت بها مصر في الفترة الماضية في تحقيق نتائج كبيرة على صعيد النمو خلال العام المالي القادم.
ورفع الصندوق، في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر اليوم الثلاثاء عن شهر أبريل الجاري، تقديراته بشأن النمو في مصر إلى 4.5 في المائة خلال العام المالي 2017/2018.
وقال الصندوق الدولي إنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5 في المائة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 الذي سينتهي في 30 يونيو القادم.
وتتشابه التقديرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن مصر خلال العام المالي 2017/2018 بالمستهدف الحكومي في موازنة السنة المالية التي أقرتها الحكومة في الشهر الماضي والبالغ 4.6 في المائة.
وكان البنك الدولي قد توقع أمس الاثنين تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 في المائة و 5.3 في المائة خلال العامين الماليين 2017 /2018 و 2018 /2019 على التوالي.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها كوم من التماثيل - محيطTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
البنك الدولي: 5 مليارات دولار زيادة متوقعة في الاستثمار المباشر في مصر
كشف البنك الدولي عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافي اقتصادي في بلدان شمال إفريقيا مثل مصر التي تنفذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط ...Tue, 18 Apr 2017 07:55:27 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة»
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي ...Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT