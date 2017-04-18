مراجعة عمل الشركات السياحية بأسوان للتأكد من ضوابط العملالثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:47 م
بدأت هيئة الرقابة الإدارية بأسوان، اليوم الثلاثاء، إجراءات مراجعة تراخيص وآليات عمل عدد من الشركات السياحية المتواجدة بالمحافظة؛ للتأكد من اشتراطات وضوابط العمل، والوقوف أيضا على برامج رحلات الحج والعمرة، والتأكد من تحصيل أسعارها بالجنيه المصري.
وصرح مصدر مسئول بهيئة الرقابة الإدارية بأسوان بأن الحملة استهدفت عددا من الشركات؛ للتأكد من إعلان الشركات عن أسعار برامج الحج والعمرة، ومراجعة إيصالات التحصيل بها والتأكد من عدم تحرير إيصالات لرحلات عمرة أو حج بخلاف الجنيه المصري، ومراجعة دفتر اليومية المُثبَت به جميع المبالغ المُحَصَلة للتأكد من عدم تحصيل مقدم الحجز لبرامج العمرة بعملة بخلاف الجنيه المصري.
وأضاف أنه تمت مراجعة الخزينة لاستبيان وجود عملة أجنبية من عدمه، وفي حالة وجودها يتم استبيان مصدرها، كما شملت الحملة التأكد من وجود لافتة باسم الشركات المعتمد من الوزارة معلقة على المبنى المتواجد به المقر، وكذلك على مدخل الشركات، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركات بإبراز الرخصة بمكان ظاهر بمدخلها، والتأكد من تواجد المدير المسئول، وإثبات بيان وصورة من الإعلانات عن نشاط الشركات المعلقة على الحوائط داخل الشركات أو خارجها، وكذلك من خلال المنشورات التي تقوم بتوزيعها وخاصة المتعلقة بالحج والعمرة- حال تواجد ذلك.
ونوه إلى أنه تم التحقق من مدى التزامات الشركات الصادر بحقها جزاءات بالإيقاف- سواء كلي وجزئي- لعدم مزاولتها النشاط السياحي وفقًا لنوع الجزاء، والتحقق من مدى التزام الشركة بتقديم الميزانية وكشوف الخدمات والإخطار عن برامجها السياحية.
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