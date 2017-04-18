أبدي محتجون في العاصمة الفيتنامية هانوي استعدادهم إطلاق سراح المسئولين الباقين الذين يحتجزونهم رهائن وعددهم 21 مسئولا.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية مساء اليوم الثلاثاء عن بوي فيت هيو ممثل المحتجين من منطقة ماي ديوك على مشارف المدينة قوله “نحن مستعدون لإطلاق سراح جميع المسؤولين الآن وننتظر فقط حضور ممثلين من السلطات لاستلامهم”.

وكان المحتجون قد احتجزوا 36 مسؤولا رهائن السبت الماضي عندما تصاعد نزاع على مصادرة أراض، فيما تم إطلاق سراح مجموعة أولية من 15 رهينة أمس.

وردت الحكومة المحلية على مزاعم المحتجين بأن التعويضات غير مناسبة بأن هؤلاء الأشخاص لا يملكون الأرض وأنهم يخرقون القانون باحتجاجاتهم.

يشار إلي أنه من بين الرهائن رجال شرطة بعد اعتقال 4 أشخاص احتجوا على ما وصفوها بالتعويضات غير الكافية من جانب السلطات التي صادرت أراضي سكنية من أجل مشروع اتصالات.