 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 07:38 مساءً
روابط سريعة
بالمستندات.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك والمقاصة بقرارات "المسابقات"
اتحاد الكرة - الجبلاية

بالمستندات.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك والمقاصة بقرارات "المسابقات"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:50 م

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى كل من ناديي الزمالك ومصر المقاصة يخطرهما فيه بقرارات لجنة المسابقات حول مباراتهما التي كان محددا لها يوم الأحد الماضي الموافق 16 إبريل الحالي ولم يحضرها الفريق الأبيض.

وقررت اللجنة اعتبار فريق نادي الزمالك مهزوما صفر / 2 مع تطبيق الغرامة المحددة في شروط المسابقة وباقي بنود لائحة المسابقات حسب المادتين 46 ، 47 في ضوء تحديد فريق الزمالك موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.

18009510_1909507085994196_2086206993_n

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3