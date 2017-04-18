أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا إلى كل من ناديي الزمالك ومصر المقاصة يخطرهما فيه بقرارات لجنة المسابقات حول مباراتهما التي كان محددا لها يوم الأحد الماضي الموافق 16 إبريل الحالي ولم يحضرها الفريق الأبيض.

وقررت اللجنة اعتبار فريق نادي الزمالك مهزوما صفر / 2 مع تطبيق الغرامة المحددة في شروط المسابقة وباقي بنود لائحة المسابقات حسب المادتين 46 ، 47 في ضوء تحديد فريق الزمالك موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.