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60 عسكري كندى إلى شمال العراق في إطار مكافحة "داعش"
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60 عسكري كندى إلى شمال العراق في إطار مكافحة "داعش"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:34 م
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الكندية إرسالها نحو 60 عسكريا من وحدة طائرات الهليكوبتر التكتيكية 408 التابعة لقواتها الجوية الملكية، إلى شمال العراق في إطار مكافحة تنظيم “داعش”.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - أن القوة الجديدة غادرت - أمس - قاعدة عسكرية في ولاية “ألبيرتا” الكندية، لتحل محل الوحدة رقم 430 التكتيكية، التي بدأت مهامها في شمال العراق في أوائل أكتوبر عام 2016، مشيرة إلى أن القوة الجديدة ستتمركز بالقرب من مدينة أربيل.

يذكر أن كندا إحدى الدول التي انضمت إلى التحالف الدولي - بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية - ضد “داعش” في العراق وسوريا، وتشارك في الحملة بنحو 830 عسكريا منتشرين في العراق والكويت.

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