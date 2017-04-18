نشبت منذ قليل، مشادات كلامية داخل مركز الخدمات البريدية التابع لمنطقة حلوان، بين إحدى السيدات وأخرى داخل المركز، وخلعت كل واحدة منهما حذاءها «الشبشب» واستخدمته في التشاجر مع منافستها على أولوية الدور في طابور الإعانة الشهرية.

وشهد مركز الخدمات البريدية بمنطقة حلوان اليوم الثلاثاء، إقبالا كثيفا من قبل المواطنين، وذلك للحصول على الإعانة الشهرية المقدمة من مشيخة الأزهر.