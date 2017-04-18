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الجيش الوطني اليمني: أسقطنا الطائرة السعودية بـ"الخطأ"
طيران التحالف العربي

الجيش الوطني اليمني: أسقطنا الطائرة السعودية بـ"الخطأ"

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:04 م
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أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، أن الطائرة السعودية التي سقطت اليوم وعلى متنها 12 جنديًا سعوديًا، تم إسقاطها بالخطأ عبر منظومة الدفاع الجوي اليمنية.

وقال موقع الجيش الوطني اليمني، على لسان مصدر عسكري رفيع وفق “إرم” في هيئة رئاسة الأركان، أن الطائرة كانت تقل جنودًا سعوديين، عائدين من إجازاتهم، وتم إسقاط طاقمها على بعد 5 كيلو مترات من مهبطها، وأن سقوطها كان نتيجة قراءة خاطئة لمنظومة الدفاع الجوي، ما أدى إلى تدميرها قبل هبوطها.

وأضاف موقع الجيش الوطني أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة بعيدة جدًا عن مواقع الانقلابيين ومرمى نيرانهم.

يأتي ذلك عقب إعلان قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن “استشهاد 4 ضباط، و8 ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، إثر سقوط طائرة عمودية من نوع بلاك هوك أثناء تأدية مهامها العملياتية في محافظة مأرب”.

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