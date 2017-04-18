مطالب بسرعة الانتهاء من تقارير تضخم ثروة مبارك ونجليهالثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:44 م
خاطب جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، الخبراء المسؤولين عن إعداد التقرير الخاص بتضخم ثروة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء، بسرعة الانتهاء من تلك التقارير.
وقال جهاز الكسب غير المشروع في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن سبب تأخر الانتهاء من غلق قضية مبارك ونجليه في الكسب غير المشروع هو عدم انتهاء خبراء الكسب وبعض الجهات الرقابية من تقاريرها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تسلم جميع التقارير ما عدا تقريرين فقط.
ولفت الجهاز، إلى أن التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع وتضخم الثروة ذو طبيعة معقدة وقد يأخذ سنوات، خاصة إذا كانت متعلقة بمسئولين ووزراء ظلوا لسنوات في مناصبهم.
وأكد الجهاز أنه سوف يحسم مصير مبارك ونجليه إما بإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وإما بالتصالح معهم في حالة تقديمهم طلبات تصالح مع الجهاز، فور وصول التقريرين من الجهات الرقابية، موضحًا أن الجهاز يتولى فحص الذمة المالية ومراجعة ثروات مبارك وأسرته منذ توليهم مناصبهم وخضوعهم لقانون الكسب غير المشروع، حتى مغادرتهم تلك المناصب، الأمر الذي يأخذ وقتًا طويلًا.
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