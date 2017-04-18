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الزمالك يدرس اللجوء للفيفا في «مباراة الأزمة»
مباراة الزمالك والمقاصة الودية

الزمالك يدرس اللجوء للفيفا في «مباراة الأزمة»

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:34 م

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، التقدم بشكوى ضد اتحاد الكرة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.
يأتي ذلك بعد قرار لجنة المسابقات باعتماد نتيجة مباراة مصر المقاصة لصالح الأخير بهدفين دون رد، لعدم حضور الفريق الأبيض على ملعب بتروسبورت.
واعترض الزمالك، على موعد لقاء المقاصة، الأحد الماضي، ورفض خوض المباراة.

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