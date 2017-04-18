شارك سيد معوض مدرب النادي الأهلى، فى تقسيمة الفريق الجماعية، التى أقيمت عصر اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقام معوض بتدريب اللاعبين على الكرات العرضية، من الجهة اليسرى، بطلب من حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، لتعديل أخطاء المدافعين، وتدريب المهاجمين على الكرات العرضية من الجبهة اليسرى.

ويستعد الأهلى لمواجهة طنطا يوم 24 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري العام.