وزارة العدل: الانتهاء من إنشاء مجمع محاكم بمدينة بنهاالثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:07 م
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة العدل المستشار خالد النشار عن الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتقنية الخاصة بمبنى مجمع محاكم بنها تمهيدا لافتتاحه قريبا، مشيرا إلى أن خطة الوزارة في هذا الصدد تستهدف إقامة عدد من دور العدالة بكافة أنحاء الجمهورية حتى لا تكون هناك بقعة من أرض الوطن إلا وعليها محراب للعدالة.
وقال المستشار النشار- في بيان اليوم الثلاثاء- إن قطاعي أبنية المحاكم والتطور التقني برئاسة المستشارين عبد الهادي محروس ومحمود علاء أنهى الاستعدادات الخاصة بافتتاح مجمع محاكم بنها، مشيرا إلى أن المبنى يقع على مساحة تبلغ حوالي 10 آلاف متر مربع، ومصمم على الطراز الفرعوني ومكون من بدروم و4 أدوار متكررة بمسطح 6 آلاف متر مربع للطابق الواحد، إلى جانب 3 أدوار متكررة للشهر العقاري من الأرضي بمدخل مستقل، كما يحتوي المبنى على 6 قاعات مدني و6 للجنائي، وغرف للمحامين وللنسخ والحفظ وسنترال ومكاتب إدارية وقاعات اجتماعات ومخازن.
وأضاف أن غرف وقاعات الطابقين الثاني والثالث مخصصين للمحكمة الابتدائية، حيث يشتمل الطابق الثاني على قاعتين للمدني ومثلهما للجنائي، وغرف التفتيش القضائي وهيئة قضايا الدولة وطبيب المحكمة الابتدائية، أما الطابق الثالث فيحتوي على مكاتب رئيس المحكمة، ومساعد رئيس المحكمة، ومدير إدارة التنفيذ، ومستشار المطالبات القضائية والسكرتارية والخبراء، فيما تم تخصيص الطابق الرابع للنيابة العامة.
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