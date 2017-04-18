تبدأ غدا الأربعاء، جولة الإعادة على مقعد الدكتور علي المصيلحي بدائرة أبوكبير بمحافظة الشرقية، بين كل من الشيخ صبري عبادة خليل مستشار وزارة الأوقاف مرشح حزب حماة الوطن والذي حصل على 12 ألف و452 صوتا، والدكتور محمد عبد الهادي سليم حبيب مرشح مستقل طبيب بشري والذي حصل على 12 ألفا و748 صوتا.

وقال المستشار فوزى زيدان رئيس محكمة الزقازيق الابتدائية ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات انه تم إعداد 129 لجنة عامة ورئيسية لاستقبال ناخبي الدائرة البالغ عددهم 252 ألف صوت وتم تسليم مظاريف اللجان إلى الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات والتي تضم 40 قاضيا وقد تم تشكيل غرفة العمليات لمتابعة سير الانتخابات وتذليل أي مشاكل أو معوقات تواجهها .

وأشار زيدان إلى أنه تم التأكيد على التزام الحيدة والشفافية داخل اللجان الانتخابية وعدم السماح بأية تجاوزات من مندوبي المرشحين وحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي بالقرب من اللجان، مع تحرير محاضر للمخالفين فورا، موضحا أنه تم تخصيص لجان للسيدات وأخرى مشتركة للتيسير على الناخبين.