«دهب» تستقبل أكثر من ألفين سائحًا من مختلف الجنسيات خلال 24 ساعة

استقبلت مدينة دهب 2394 سائحا خلال الـ 24 ساعة الماضية منهم 689 سائحا أجنبيا و1633 سائحا مصريا و72 سائحا عربيا.

وقال اللواء طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمدينة دهب -في تصريح اليوم الثلاثاء- إن السائحين قاموا بزيارة مناطق البلوهول والثري بول واللاجونا لممارسة رياضة الغوص، كما قاموا برحلات سفاري إلى وادي قني والطويلات، بالإضافة إلى زيارة المحميات الطبيعية في أبو جالوم والبلولاجون، مشيرا إلى أن عدد الغرف الفندقية المشغولة بلغ 811 غرفة.