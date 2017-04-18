قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مصر حريصة على الوقوف بجانب العراق ودعمه من أجل تعضيد قدرته على تجاوز التحديات التي تواجهه وليستعيد دوره المحوري الذي ظل يمارسه بين أشقائه العرب.

جاء ذلك خلال استقبال عبد العال اليوم /الثلاثاء/ بمكتبه عمار الحكيم رئيس الائتلاف الوطني العراقي والوفد العراقي له خلال زيارته القاهرة، بحضور السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسعد الجمال رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والدكتور أحمد سعيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس، والنائب أحمد رسلان عضو مجلس النواب والنائب الأول لرئيس البرلمان العربي، والمستشار محمد نصير نائب أمين عام مجلس النواب.

وأكد عبد العال - بحسب بيان لمجلس النواب - على أهمية العلاقات الخاصة التي تربط مصر والعراق شعباً وقيادة على مدار التاريخ، منوها بالموقف المصري الثابت بشأن وحدة وسيادة الدولة العراقية على كامل ترابها الوطني.