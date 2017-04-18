شهد مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 14 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية السعودية.

وسيرت الشركة العديد من رحلاتها الجوية لتخفيف ضغط المعتمرين داخل مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، أنه تم تسيير 8 رحلات جوية لنقل المعتمرين ليتبقى 6 رحلات يتم العمل على إنهاء إجراءات إقلاعهم.

وتم تم دعم صالة السفر 2 بمطار القاهرة بالمنسقين وضباط الشرطة والأفراد لمساعد المعتمرين وامتصاص غضبهم، وهو ما أسهم في إقلاع باقي رحلات شركات الطيران العاملة بالمبنى.

كما تم تخصيص أبواب سفر لباقي شركات الطيران العاملة بالمبنى، ولا يتداخل ركاب تلك الشركات مع ركاب الخطوط السعودية.