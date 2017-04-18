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الثلاثاء 18 ابريل 2017 06:07 مساءً
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تأخر إقلاع 14 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية السعودية
مطار القاهرة الدولي

تأخر إقلاع 14 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية السعودية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:06 م
كتب - متابعات

شهد مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 14 رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية السعودية.
وسيرت الشركة العديد من رحلاتها الجوية لتخفيف ضغط المعتمرين داخل مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة، أنه تم تسيير 8 رحلات جوية لنقل المعتمرين ليتبقى 6 رحلات يتم العمل على إنهاء إجراءات إقلاعهم.
وتم تم دعم صالة السفر 2 بمطار القاهرة بالمنسقين وضباط الشرطة والأفراد لمساعد المعتمرين وامتصاص غضبهم، وهو ما أسهم في إقلاع باقي رحلات شركات الطيران العاملة بالمبنى.
كما تم تخصيص أبواب سفر لباقي شركات الطيران العاملة بالمبنى، ولا يتداخل ركاب تلك الشركات مع ركاب الخطوط السعودية.

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