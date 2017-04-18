شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كضيف شرف بمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ، الذي تنظمه دائرة الشئون الإسلامية بدبي تحت عنوان “عمل الخير نماء للاقتصاد الإسلامي”، يوم الاثنين المقبل.

وأكد الوزير، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، أن مشاركته في هذا المؤتمر تأتى في إطار العلاقات التاريخية القوية والمتينة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل القيادة السياسية الحكيمة بالدولتين،إضافة إلى أهمية المؤتمر وموضوعه الهام .