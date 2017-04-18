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الثلاثاء 18 ابريل 2017 06:02 مساءً
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وزير الأوقاف يشارك كضيف شرف بمؤتمر اسلامي بدبي
وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة

وزير الأوقاف يشارك كضيف شرف بمؤتمر اسلامي بدبي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:01 م

شارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كضيف شرف بمنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي ، الذي تنظمه دائرة الشئون الإسلامية بدبي تحت عنوان “عمل الخير نماء للاقتصاد الإسلامي”، يوم الاثنين المقبل.

وأكد الوزير، في تصريح له اليوم الثلاثاء ، أن مشاركته في هذا المؤتمر تأتى في إطار العلاقات التاريخية القوية والمتينة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في ظل القيادة السياسية الحكيمة بالدولتين،إضافة إلى أهمية المؤتمر وموضوعه الهام .

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