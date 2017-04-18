قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين بحق الأسير النائب مروان البرغوثي والمطالبة بإعدامه والتحريض على الأسرى، متطرفة تشبه تصريحات النازيين وتفوح منها رائحة الكراهية والعنصرية.

وأضاف قراقع في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات التي صاحبتها إجراءات تعسفية وقمعية بحق المضربين، بعزل قادتهم عزلاً انفرادياً وفتح أقسام عزل جماعي والاستيلاء على كافة مقتنياتهم الشخصية وعزلهم عن العالم ووضعهم في ظروف صحية خطيرة تشير الى قرار سياسي رسمي اسرائيلي بقمع الإضراب وكسر إدارة المضربين.

وحمّل الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات الإضراب والنتائج التي قد تترتب عليه، مؤكدا أن السلطة القائمة في إسرائيل أصبحت تشكل خطرا على الأمن والسلم في المنطقة بفتحها جبهة ثالثة على الأسرى العُزّل وعلى مطالبهم الإنسانية المشروعة.

وذكر أن سلسلة من التصريحات التحريضية المتطرفة تجاه الأسرى والدعوات لرشهم بالغاز وإلقائهم في البحر الميت وإقامة معسكرات إبادة للأسرى وغيرها من التصريحات العدائية بحق المعتقلين وترجمة ذلك في إجراءاتها التعسفية بحق الأسرى وفي سلسلة تشريعات وقوانين عنصرية تنتهك الشرائع الإنسانية والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومناضلون شرعيون من أجل الحرية والكرامة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الإرهاب المنظم ويدعم الإرهاب اليهودي والاستيطاني ضد الشعب الفلسطيني.

واتهم قراقع، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالهروب من محاكمات الفساد التي تلاحقه باتجاه فتح حرب وعدوان على الأسرى في السجون.