السيدات يكتسحن تملك العقارات في دبي بادمالى 7 مليارات درهمالثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:06 م
قالت بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي ان الاستثمارات العقارية المسجلة باسم السيدات في دبي بلغت أكثر من 7 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2017، ما يعني أن حصة المرأة من مبيعات العقارات في الإمارة في تلك الفترة بلغت 17% وتعادل أيضا 60% من إجمالي مشترياتهن خلال عام 2013 بأكمله .
ووفق سجلات التسجيل العقاري قال سلطان بطي بن مجرن مدير الدائرة ، بحسب صحيفة “البيان” الاماراتية ، إن الدائرة وثقت خلال الأشهر الثلاثة الأولى أن 3639 امرأة تملكن عقارات في دبي. موضحا أن تلك الاستثمارات تعادل 29% من استثمارات الرجل التي كانت أعلى وبلغت 24 مليار درهم قيمة شراء 10577 عقارا متنوعا.
وأشار إلى أن مساهمة المرأة في الاستثمار العقاري تنمو على خلفية ثقتهن بسوق عقارات الإمارة من جهة وتتزايد بدعم وتشجيع الرجل من جهة أخرى. لافتا الى أن البيت يتعدى كونه استثمارا آمنا لدى النساء عموما إلى كونه أولوية وحجر أساس قوي في طمأنينة العائلة وضماناً لنجاح مسيرتها، ولأن المرأة تتمتع بحدس وفراسة فهي تدرك مغزى الاستثمار العقاري ولا تتأخر في خوض غماره.
ولا يستغرب بن مجرن تزايد أعداد السيدات اللاتي يدخلن سوق العقارات، فقد بلغ عدد صفقاتهن 14 مليار درهم في أول 7 أشهر من 2014 منها 4383 صفقة أبرمتها نسوة أجانب بقيمة 9.9 مليارات درهم، فيما أبرمت نساء عربيات 557 صفقة بقيمة 1.2 مليار درهم، في حين أبرمت النسوة الخليجيات 802 صفقة بقيمة تجاوزت 2.7 مليار درهم.
-
البورصة تربح 7.2 مليار جنيه في التعاملات الصباحيةTue, 18 Apr 2017 10:07:35 GMT
-
الزمالك في «بتروسبورت» اليوم لخوض المباراة «الوهمية»
يتوجه فريق الزمالك إلى ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء، بناء على تعليمات مرتضى منصور رئيس النادى، الذى أعلن عن التوجه لملعب بتروسبورت اليوم لخوض مباراة مصر المقاصة، ...Tue, 18 Apr 2017 06:54:15 GMT
-
بالصور.. إيران تستعرض قدراتها العسكرية - محيط
أجرت طهران، اليوم الثلاثاء، استعراضا عسكريا لقواتها المسلحة، بمشاركة الوحدات النموذجية للقوات البرية والبحرية والجوية. وبحسب «روسسيا اليوم» عرضت طهران ...Tue, 18 Apr 2017 09:11:24 GMT
-
ترامب يوقع أمراً بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة
قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا موجهًا للهيئات الفيدرالية بشأن تعديل برنامج الفيزا المؤقتة، ...Tue, 18 Apr 2017 08:24:28 GMT
-
الليلة.. مواجهة «نارية» بين ريال مدريد وبايرن ميونخ
يستقبل بطل أوروبا، ريال مدريد الإسباني، ضيفه بايرن ميونيخ الألماني، على ملعبه سانتياجو بيرنابيو، في التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، في إياب دور ربع نهائي ...Tue, 18 Apr 2017 06:39:19 GMT
-
وزير الآثار: جبانة طيبة في البر الغربي بها "كوم" من التماثيلTue, 18 Apr 2017 10:59:12 GMT
-
القوى العاملة : استمرار صرف العلاوة الدورية لـ 400 عامل في شركة مضارب كفر الشيخ
أسفرت جهود وزارة القوى العاملة بالاشتراك مع النقابة العامة للصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب كفر الشيخ، عن استمرار العمل بأحكام اتفاق العمل الجماعي الموقعة ...Tue, 18 Apr 2017 09:24:04 GMT
-
البنك الدولي: 5 مليارات دولار زيادة متوقعة في الاستثمار المباشر في مصر
كشف البنك الدولي عن وجود بعض المؤشرات الإيجابية على حدوث تعافي اقتصادي في بلدان شمال إفريقيا مثل مصر التي تنفذ بنجاح بعض الإصلاحات الرئيسية لزيادة الإيرادات وضبط ...Tue, 18 Apr 2017 07:55:27 GMT
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة»
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي ...Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT