مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حوادث متفرقة بالمحافظاتالثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:57 م
لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 14 آخرون، اليوم /الثلاثاء/، في حوادث سير وتسمم بعدد من المحافظات، كما تم تحرير شخص تم اختطافه بهدف طلب فدية، تم نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات وتحرير المحاضر اللازمة لتلك الوقائع والعرض على النيابات المختصة للتحقيق.
ففي المنيا، لقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم طفلان فيما أصيبت سيدة في حالة غيبوبة، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الجيش بالقرب من بوابة الرسوم بمركز المنيا، أثناء قدومها من الجنوب إلى الشمال بسبب السرعة الزائدة.
وفي القليوبية لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة “ميكروباص” أعلي كوبري قها العلوي، حيث انقلبت السيارة الأولى نتيجة انفجار الإطار الأمامي لها فاصطدمت بها السيارة الثانية في الاتجاه المعاكس مما أدى إلى انقلابها أيضا.
فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها للقبض على 4 أشخاص قاموا بخطف عامل عقب عودته من حفل عرس بطوخ وقاموا بإخفائه في مزرعة دواجن وطلبوا فدية من أسرته 3 ملايين جنيه وعندما علموا بمطاردة الشرطة لهم أطلقوا سراحه، وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص تم تحديد هويتهم وجميعهم هاربون وباستهدافهم بمناطق إقامتهم وترددهم قاموا بالتخلي عن المخطتف وتحريره.
وفي البحيرة، أصيبت ربة منزل و3 من أبنائها من مركز رشيد بحالة تسمم اثر تناولهم وجبة أسماك مدخنة فاسدة، وأفاد زوجها في بلاغه أنهم عقب تناول أسرته لوجبة الأسماك التي قاموا بشرائها من محل بمدينة رشيد، شعروا بحالة إعياء شديد وآلام بالبطن وتم نقلهم للمستشفى للعلاج.
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