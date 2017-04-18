تستقبل قاعتي “نهضة مصر” و”إيزيس” بمتحف محمود مختار معرض “نوافذ الإبداع” للفنانين الحاصلين على منح التفرغ فى العام الحالي والأعوام السابقة.

وكان الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، قد اعتمد نتائج لجان تحكيم منح التفرغ للعام المالى 2016 / 2017؛ حيث تم تطبيق لائحة منح التفرغ على المبدعين المتقدمين بمنتهى الشفافية والحيادية، ووفقا للشرائح المالية المعلنة والمعتمدة فى اللائحة بدون أية مجاملات أو مزايا لأى شخص على الآخر.

وأشارت الدكتورة فينوس فؤاد رئيس الإدارة المركزية للشئون الأدبية والمسابقات، إلى أن عدد الحاصلين على المنح هذا العام وصل “253” فنانا ومبدعا فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وأن التحكيم قد تم وفقاً لنظام الأكواد السرية دون الإفصاح عن اسم المتقدم لضمان الشفافية، وتم تحديد الشرائح المالية وفقاً للدرجات التى حصل عليها كل متقدم لضمان العدالة.

وأضافت فؤاد أن التحكيم تم بواسطة لجان مشكلة من أساتذة وكتاب وفنانين على مستوى رفيع من الخبرة والنزاهة، ووفقا للجان نوعية متخصصة شملت جميع التخصصات.