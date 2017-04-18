 Moheet on google
الثلاثاء 18 ابريل 2017 06:10 مساءً
روابط سريعة
البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر
البرلمان التركي

البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:09 م
متابعات

وافق البرلمان التركي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة.

وصوت البرلمان التركي وفق صحيفة “جمهوريت” التركية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء أمس.

كان مجلس الوزراء التركي قد وافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك عقب توصية مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك عقب موافقة الشعب على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، الأمر الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات أوسع في البلاد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3