وافق البرلمان التركي على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة.

وصوت البرلمان التركي وفق صحيفة “جمهوريت” التركية على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر جديدة، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء أمس.

كان مجلس الوزراء التركي قد وافق على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وذلك عقب توصية مجلس الأمن القومي التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك عقب موافقة الشعب على التعديلات الدستورية التي تحول نظام الحكم في البلاد من البرلماني إلى الرئاسي، الأمر الذي يمنح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سلطات أوسع في البلاد.