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الثلاثاء 18 ابريل 2017 06:04 مساءً
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عماد متعب ينقطع عن تدريبات الأهلي من جديد
عماد متعب

عماد متعب ينقطع عن تدريبات الأهلي من جديد

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 06:01 م

انقطع عماد متعب، مهاجم فريق الأهلي المصري لكرة القدم، عن تدريباته فريقه وغاب عن مران اليوم الثلاثاء، بعد حصوله على إذن من الجهاز الطبي، لحصوله على علاج موضعي جديد “حقنة” في ركبته بسبب آلام اشتكى منها مؤخراً.

وغاب متعب عن التدريبات ليومين قبل لقاء أسوان الأخير بالدوري بسبب حصوله على حقنة في الركبة قبل أن يحضر لمقر النادي اليوم ويحصل على واحدة جديدة في عيادة الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة طنطا المقرر لها يوم 24 أبريل الجاري في الجولة الخامسة والعشرين للدوري.

وحضر المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مران الفريق الأحمر مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإعداد لمباراة طنطا.

وكان طاهر قد غاب لفترة عن متابعة تدريبات الفريق بسبب سفره لإنجلترا للخضوع لفحوصات طبية.

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