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بالفيديو.. خالد الجندي: الجن لم يتطور منذ خلق البشرية
خالد الجندي

بالفيديو.. خالد الجندي: الجن لم يتطور منذ خلق البشرية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:23 م
متابعات

كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن الجن لم يتطور منذ خلق البشرية، قائلا: “حياة الجن لم تتطور من ساعة ما اتخلقوا، ومفيش حد منهم اخترع عربية ولا طيارة”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “هناك رأيين يوضحان إن الله أرسل للجن رسل، أولهما أن يكون أرسل جن منهم، والثانى أن أرسل إليهم النبى سليمان بالترهيب، والرسول محمد بالترغيب”.



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