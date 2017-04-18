كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن الجن لم يتطور منذ خلق البشرية، قائلا: “حياة الجن لم تتطور من ساعة ما اتخلقوا، ومفيش حد منهم اخترع عربية ولا طيارة”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “هناك رأيين يوضحان إن الله أرسل للجن رسل، أولهما أن يكون أرسل جن منهم، والثانى أن أرسل إليهم النبى سليمان بالترهيب، والرسول محمد بالترغيب”.