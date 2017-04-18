بالفيديو.. خالد الجندي: الجن لم يتطور منذ خلق البشريةالثلاثاء، 18 ابريل 2017 07:23 م
كشف الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر الشريف، أن الجن لم يتطور منذ خلق البشرية، قائلا: “حياة الجن لم تتطور من ساعة ما اتخلقوا، ومفيش حد منهم اخترع عربية ولا طيارة”.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “هناك رأيين يوضحان إن الله أرسل للجن رسل، أولهما أن يكون أرسل جن منهم، والثانى أن أرسل إليهم النبى سليمان بالترهيب، والرسول محمد بالترغيب”.
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