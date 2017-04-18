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الثلاثاء 18 ابريل 2017 06:06 مساءً
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تفاصيل سقوط طائرة سعودية باليمن واستشهاد 12 عسكريا بينهم 4 ضباط
مروحية سعودية

تفاصيل سقوط طائرة سعودية باليمن واستشهاد 12 عسكريا بينهم 4 ضباط

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:35 م
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أعلنت قيادة قوات “التحالف العربي” لدعم الشرعية في اليمن، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها في محافظة مأرب اليمنية.

وأضافت في بيان لها اليوم، نتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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