أعلنت قيادة قوات “التحالف العربي” لدعم الشرعية في اليمن، أنه وفي صباح اليوم الثلاثاء، سقطت طائرة عمودية من نوع (بلاك هوك) تابعة للقوات المسلحة السعودية أثناء تأدية مهامها في محافظة مأرب اليمنية.

وأضافت في بيان لها اليوم، نتج عن الحادث استشهاد أربعة ضباط، وثمانية ضباط صف من القوات المسلحة السعودية، ويجري حالياً التحقيق في أسباب الحادث.

ودعت القيادة الله بأن يتغمدهم بواسع رحمته ويتقبلهم مع الشهداء، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.