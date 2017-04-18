المحمدي يستعد للاحتفال بخوضه 100 مباراة في الدوري الإنجليزيالثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:34 م
أبدى الدولى المصرى أحمد المحمدى سعادته الشديدة كونه أول لاعب فى تاريخ فريقه هال سيتى يشارك فى 100 مباراة فى الدورى مع النمور.
وفى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قال المحمدى صاحب الـ29 عاماً: “اللعب 100 مباراة فى الدورى الإنجليزى لصالح فريق هال سيتى يعتبر ميزة ضخمة، كونى أول لاعب يلعب 100 مباراة لهذا النادى هو شرف عظيم، شكراً للجميع”.
To play 100 PL games for Hull has been a privilege. To be the first to play 100 for this club is an honour.— Ahmed Elmohamady (@Elmo_27) 18 April 2017
Thank you to everyone. pic.twitter.com/e14SDgwc4J
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