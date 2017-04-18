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المحمدي يستعد للاحتفال بخوضه 100 مباراة في الدوري الإنجليزي
المحمدي - هال سيتي

المحمدي يستعد للاحتفال بخوضه 100 مباراة في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:34 م
محيط

أبدى الدولى المصرى أحمد المحمدى سعادته الشديدة كونه أول لاعب فى تاريخ فريقه هال سيتى يشارك فى 100 مباراة فى الدورى مع النمور.

وفى تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى تويتر، قال المحمدى صاحب الـ29 عاماً: “اللعب 100 مباراة فى الدورى الإنجليزى لصالح فريق هال سيتى يعتبر ميزة ضخمة، كونى أول لاعب يلعب 100 مباراة لهذا النادى هو شرف عظيم، شكراً للجميع”.

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