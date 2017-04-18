أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، أن هناك مستثمرين مغاربة أعلنوا عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم بمصر.

ولفتت خلال تصريحات صحفية، إلى أن التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب أهم أهداف التكامل العربي خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن هناك وعودًا من مجلس النواب على الانتهاء من قانون الاستثمار خلال أسبوعين.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص سيكون له دور بارز خلال الفترة المقبلة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وإتاحة العديد من الوظائف المناسبة للشباب.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية تعول كثيرًا على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال في القضاء على البطالة وزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد.