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غياب ثنائي الأهلي عن المران لسفرهم للسعودية
النادي الاهلي

غياب ثنائي الأهلي عن المران لسفرهم للسعودية

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:32 م

حصل الثنائي مؤمن زكريا وحسام غالي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إذن من الجهاز الفني للفريق، بالغياب عن مران الفريق، اليوم الثلاثاء، للسفر إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك العمرة.
وغاب الثنائي عن مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم، بسبب سفرهما إلى السعودية صباح اليوم.
ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا يوم 24 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري العام.

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