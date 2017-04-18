انتخاب جمال الشاعر والششتاوي وكيلين للهيئة الوطنية للإعلامالثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:37 م
انتخب اجتماع الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين رئيس الهيئة، وكيلين هما: إسماعيل الششتاوي، وجمال الشاعر، وذلك وفق المعايير التي حددها القانون وبتوافق أعضاء مجلس الهيئة.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، اليوم الثلاثاء إن القانون الجديد حدد العديد من المهام للهيئة تحتاج إلى العمل الدؤوب وتكاتف جميع أبناء الهيئة لإنجازها، وأن هناك العديد من التحديات التي تواجهنا، وأهمها إعادة بناء وتطوير قطاعات الاتحاد السابق برؤية جديدة، ولدينا ثقة كاملة في أبناء الهيئة بأنهم قادرون على مواجهة تلك التحديات وتحقيق الأهداف التي تعيد القدرة التنافسية للإعلام الوطني، ودعم استمرارية قيام الإعلام الوطني بدوره في مساندة مشروعات التنمية في مصر وحق المواطن المصري في مشاهده إعلام يليق به وبالوطن العزيز”.
وأكد أعضاء المجلس - خلال الاجتماع - أن الأولوية خلال الفترة القادمة ستكون لوضع النظام الأساسي واللائحة التنفيذية التي سيتم العمل من خلالها، حيث إن مجلس الهيئة هو المنوط به وضع اللوائح المنظمة وقواعد العمل وفق القانون، والعمل على خطة إصلاح شاملة وإيجاد الحلول الجذرية لحل المشكلات وبما لا يضر بالعاملين بالهيئة ويحافظ على مكتسباتهم.
حضر الاجتماع المستشار خالد محمد محمود حسنين نائب رئيس مجلس الدولة، وفاطمة إبراهيم بدر ممثلا لوزارة المالية، والدكتور السيد السيد عزوز ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإسماعيل الشيشتاوي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وريهام السهلي من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وعبدالرحمن رشاد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والدكتورة هبة شاهين رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس وحمدي الكنيسي ممثلا لنقابة الإعلاميين، وجمال الشاعر ممثلا لنقابة الإعلاميين، ودلال فرج ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وجمال عنايت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وشكري أبو عميرة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.
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