بحث وزير الخارجية السوداني ، الدكتور إبراهيم غندور ، اليوم الثلاثاء بالخرطوم، و مسئول عام العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية بدولة كوبا، جيراردو نورتال ، سبل تعزيز وتوطيد التعاون بين البلدين، بجانب فتح سفارة للخرطوم بالعاصمة هافانا .

ونقل المسئول الكوبي ، رسالة شفهية إلى وزير الخارجية السوداني ، من نظيره الكوبي،تضمنت تقدير كوبا لعلاقاتها مع السودان، وشكرها وتقديرها للدعم والمؤازرة التي ظلت تقدمها الخرطوم إلى هافانا ، في كثير من المحافل الدولية، بجانب دعوته لزيارة كوبا .

وأعرب نورتال، عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات مع السودان ودفعها باتجاه التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة وغيرها، مؤكدا استعداد حكومة بلاده للدخول في حوار حول برامج التعاون والبدء في تنفيذها.

وأكد ترحيبه برغبة السودان فتح سفارة لها في العاصمة الكوبية هافانا، واعدا بأن تبذل حكومة بلاده أي تسهيلات تساعد في هذا الصدد .

من جانبه، استعرض وزير الخارجية السوداني مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، معربا عن ترحيب السودان بالمسعى الكوبي لإعطائها مضمونا إضافيا من التعاون في مختلف القطاعات بين البلدين، ترسيخا لها واستشرافاً لمجالات عديدة لخدمة مصلحة البلدين.

وكشف الوزير عن نية السودان فتح سفارة له في كوبا، لتطوير العلاقات الثنائية، بجانب مزيد من تواجد الدبلوماسية السودانية بإقليم البحر الكاريبي.