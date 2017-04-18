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وزير الصحة: إصدار شهادة موحدة لخريجي كليات الطب
الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة

وزير الصحة: إصدار شهادة موحدة لخريجي كليات الطب

الثلاثاء، 18 ابريل 2017 05:40 م
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أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، أن هيئة التدريب الإلزامي ستمنح ترخيص مزاولة المهنة لجميع الأطباء من خلال إجراء امتحان موحد لكل خريجي كليات الطب في مصر في نهاية سنة الامتياز.

وأشار وزير الصحة في كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد حاليا، إلى وجود 17 كلية طب بالمحافظات تمنح خريجيها شهادات مختلفة ولا يوجد شهادة موحدة تمنح لكل الأطباء من كل كليات الطب.

وأكد أن الهيئة ممثل فيها 7 عمداء كليات طب وممثلين من القوات المسلحة والشرطة والقطاع الطبي بوزارة الصحة ونقيب الأطباء شريطة حصول الأعضاء على شهادة الدكتوراه مؤكدا تمثيل كل الجهات المسئولة عن التعليم الطبي في مصر داخل الهيئة لإنشاء نظام طبي عالمي.

وأشار إلى أن كل دول العالم تجري ذلك الامتحان الموحد، مؤكدا أنه لأول مرة سيتم إصدار شهادة موحدة في مصر للأطباء، وأضاف يتخرج سنويا 8 آلاف طبيب.

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