اعتذر الممثل السوري باسم ياخور في فيديو عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”، لأهل مدينة حلب، وذلك بعد موجة من الغضب اجتاحت جمهوره، حيث نشر ياخور الفيديو بعد استياء أهل المدينة، الذين اعتبروا أنه أساء لهم في تصريح له.

وكان باسم قد حكى مجموعة من الطرائف التي حصلت له مع أهل مدينة حلب أثناء تصويره أحد أعماله، خلال حلوله ضيفاً على برنامج “لهون وبس” على قناة “LDC” يوم الخميس 13 أبريل/نيسان 2017.

ياخور الذي كان يقلد اللهجة الحلبية، تحدث كيف كان أحد سكان الحارات التي كان يتم بها التصوير يمنعهم من التصوير عبر تصرف ظريف، وأنه لم يسمح لهم باستئناف التصوير إلا بعد منحه مبلغاً من المال.

وقال ياخور أنه يحب أهل هذه المدينة وأن له ذكريات جميلة معهم، كما أنه لم يقصد الإساءة إليهم.